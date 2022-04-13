Белоусов сообщил о «просадке» российской экономики

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов считает, что российская экономика на фоне западных санкций из-за спецоперации на Украине уже начала «проседать». По его словам, которые приводит «Интерфакс», на российскую экономику влияют транспортные ограничения, а также недостаток ликвидности.

Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка уже началась, хотя она пока практически не затронула рынок труда, — сказал он.

Вице-премьер отметил, что в нескольких секторах российской экономики наблюдается снижение объёмов производства: если в промышленности и торговле оно составило около 11%, то в других областях — 9–10%.

В связи с падением объёмов производства и «просадкой» российской экономики Белоусов заявил о мерах поддержки со стороны российских властей. Он отметил, что расходы федерального бюджета за первый квартал выросли к прошлому году на 20%. В качестве одной из мер поддержки он привёл предоставление льготных кредитов предприятиям промышленности и торговли по ставке в 11%.

Сегодня банками уже одобрено предоставление кредитов на 827 млрд рублей и заключено договоров почти на 200 млрд рублей, — указал Белоусов.

При этом аналогичная программа по льготным кредитам действует для системообразующих организаций в сельском хозяйстве, там ставка составляет 10%.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ страны Евросоюза, Великобритания, Япония, США и Канада ввели против России жёсткие санкции. Они затронули отдельные секторы российской экономики, российские предприятия, банки, а также физических лиц.