https://static.news.ru/photo/036ed51c-6870-11ea-ab35-fa163e074e61_660.jpg Андрей Белоусов (справа) Фото: kremlin.ru

После смены состава транспортной комиссии правительства в неё войдёт первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он займёт место бывшего вице-премьера, а на данный момент главы «Почты России» Максима Акимова. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Включить в состав правительственной комиссии по транспорту первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. в качестве председателя комиссии. Из её состава Акимова М.А. исключить, — сказано в документе.

В начале марта кабмин утвердил новый состав совета директоров РЖД, который состоит из 14 человек. В их число вошёл и Белоусов. При этом прежний состав топ-менеджеров возглавлял Акимов. В новый состав совета он не вошёл.

Как писал NEWS.ru, ранее Белоусов сообщил, что экспорт из России социально значимых продуктов питания могут ограничить.