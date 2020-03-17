После смены состава транспортной комиссии правительства в неё войдёт первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он займёт место бывшего вице-премьера, а на данный момент главы «Почты России» Максима Акимова. Об этом
Включить в состав правительственной комиссии по транспорту первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Белоусова А.Р. в качестве председателя комиссии. Из её состава Акимова М.А. исключить, — сказано в документе.
В начале марта кабмин утвердил новый состав совета директоров РЖД, который состоит из 14 человек. В их число вошёл и Белоусов. При этом прежний состав топ-менеджеров возглавлял Акимов. В новый состав совета он не вошёл.
Как писал NEWS.ru, ранее Белоусов сообщил, что экспорт из России социально значимых продуктов питания могут ограничить.
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