https://static.news.ru/photo/6e86f60a-653b-11ea-9404-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

России вступила в «новую устойчивую реальность с ценой нефти в $35 за баррель», заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Нам какое-то длительное время предстоит жить примерно в равновесных ценах около $35, плюс — минус, — отметил он.

По его словам, существует возможность «отскока вниз» из-за целого ряда причин, а также вероятность восстановления соглашения ОПЕК+, в связи с чем цены начнут расти. При этом вице-премьер отметил, что не верит в длительность стоимости на уровне $20 за баррель, так как «это никому не нужно» — ни странам производителям, ни странам-потребителям нефти, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что нефтяные котировки ускорили рост 13 марта 2020 года после подъёма фьючерсов на индексы США. Но недельное падение стоимости сырья может стать максимальным с 2008 года. Смесь марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:53 по московскому времени стоила $34,93 за баррель, что на $1,71 (5,15%) дороже, чем во время предыдущей сессии. WTI прибавила, расчётами на апрель, 1,61 (5,11%) — до $34,11 за «бочку».