https://static.news.ru/photo/6649f65c-5813-11ea-9ce1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Соглашение ОПЕК+ разорвали арабские партнёры. Российская сторона этого не хотела, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Российская позиция никогда не состояла в том, чтобы обвалить цены на нефть. Это исключительно инициатива наших арабских партнёров, — отметил политик в интервью программе «Вести в субботу».

Белоусов подчеркнул, что он присутствовал на этих переговорах. По его словам, «даже у нефтяных компаний, которые объективно заинтересованы в рынках, не было позиций, что надо разрывать соглашение».

9 марта нефтяные рынки обрушились более чем на 30%. Это произошло из-за того, что Москва отклонила предложение Эр-Рияда о дополнительном сокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки в рамках ОПЕК+.

В ответ на это Саудовская Аравия заявила о готовности предложить Европе тройные объёмы нефти по цене $25 за баррель, что намного дешевле российских углеводородов. По предварительным данным, крупные НПЗ сырьевых предприятий — Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa получили предложения от королевства по лимитам поставок чёрного золота, намного превышающим традиционные рамки. Теперь Эр-Рияд собирается увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки.

Ранее NEWS.ru писал, что аналитик японского банка Mizuho Пол Санки предсказал падение стоимости нефти ниже нуля. По его мнению, эту ситуацию спровоцирует чрезмерный избыток сырья на рынке.