https://static.news.ru/photo/a69a0a48-664c-11ea-befa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов предостерёг от спекуляций на курсе рубля.

Те, кто решит сыграть на ослаблении рубля или, наоборот, думая, что те или иные уровни будут зафиксированы, они очень сильно проиграют, — заявил Белоусов.

Он напомнил, что американские власти опустили ключевую ставку до нуля, после этого рынки в их стране упали более чем на 10%, а в России в этот день ничего драматичного не произошло. Белоусов подчеркнул, что Россия удержала рынки.

Ситуация находится под полным контролем, — отметил первый вице-премьер в эфире программы «Вести в субботу».

По его словам, экономика уже прошла первый тест.

NEWS.ru писал, что аналитики инвестиционных компаний и банков считают, что на следующей неделе будет коррекционный рост фондовых индексов и РФ и курса рубля. Прогнозируется, что индексы Московской биржи и РТС вырастут на 1,2% и 3,7% соответственно и составят 2360 и 958 пунктов.