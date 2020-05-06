Белоусов поручил подготовить поправки в бюджет для поддержки экономики

https://static.news.ru/photo/7138f904-8fc3-11ea-96e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство финансов России к 11 мая подготовит поправки в бюджет на 2020–2022 годы с учётом реализации трёх пакетов поддержки экономики. Такое поручение ряду министерств и ведомств дал первый вице-премьер и исполняющий обязанности главы правительства Андрей Белоусов.

Минфину РФ представить в правительство РФ уточнённые основные характеристики федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с учётом реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (пакет 1, 2 и 3), — приводит текст поручения ТАСС.

Как писал NEWS.ru, российское правительство приняло необходимую нормативную базу для реализации антикризисных пакетов мер по поддержке экономики и граждан. Налогами не будут облагаться доплаты медицинским работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией.

Также правительством утверждены правила по предоставлению безвозмездной помощи предпринимателям, пострадавшим от коронавируса. Средства в размере одного МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника будут предоставлены, если работодатель сохранит персонал на уровне не менее 90%. Кроме того, компании, имеющие техническую задолженность по налогам и страховым взносам не больше 3000 рублей, смогут претендовать на субсидию.