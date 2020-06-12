Белоусов пообещал смягчить условия выдачи кредитов на оборотные средства

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил о необходимости смягчить условия для выдачи кредитов на пополнение оборотных средств для системообразующих предприятий. Это связано с тем, что банки заинтересованы в кредитовании наиболее устойчивых фирм.
А мы как правительство заинтересованы в том, чтобы эти кредиты получили в первую очередь предприятия, находящиеся в «красной зоне», — сказал Белоусов на встрече с членами Российского союза промышленников и предпринимателей.
Он также добавил, что вопрос смягчения критериев, связанных с падением выручки, будет обязательно проработан:
Критерий, который мы установили, 30%-ное падение выручки за второй квартал с последующим подтверждением, предоставлением бухгалтерской отчетности в налоговую службу, он слишком жёсткий. В этой части будет смягчение.
Выдача кредитов на оборотные средства входит в план восстановления экономики страны. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Андрею Белоусову и министру экономического развития Максиму Решетникову заняться его доравботкой.
Все меры обойдутся федеральному бюджету в пять триллионов рублей — более 4,5% национального ВВП. При этом в 2020 году бюджеты всех уровней недополучат триллионы рублей, а российский ВВП снизится как минимум на 3–5%, писал NEWS.ru.
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