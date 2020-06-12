Белоусов пообещал смягчить условия выдачи кредитов на оборотные средства

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Столичные власти начали принимать запросы на вступление в программу ускоренного восстановления сферы общественного питания для предпринимателей. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Заявки на участие в акселераторе можно подать до 26 июня. Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, слова которого приводит портал столичной администрации, отметил, что ресторанный бизнес оказался...