Белоусов: экономика России является «островком стабильности» Вице-премьер Белоусов назвал Россию «островком стабильности» на фоне кризисов

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

На фоне энергетического и продовольственного кризисов российская экономика является «островком стабильности», сказал журналистам на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества вице-премьер Андрей Белоусов. Он сказал, что в будущем ожидается рецессия, которая станет обусловлена несколькими факторами, передает РБК. В частности, Белоусов напомнил, что еще в прошлом году рынки пришли в движение, а металл дорожал в два раза.

И все гадали — это временное или не временное явление. Вот это движение рынков создает очень высокую неопределенность для производителей. Никто не может выстраивать долгосрочные планы. Плюс накладывается высокая инфляция с необходимостью ужесточения монетарной и фискальной политики, и плюс проблема долгов никуда не делась, — подчеркнул вице-премьер.

Актуальная сегодня ситуация, заметил Белоусов, угрожает главным образом европейской экономике. Он считает, что эта же сфера в РФ занимает более выгодное положение. Россия, по мнению чиновника, является «островком стабильности», прогнозировать события в ней легче.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что нормальной реакцией европейских лидеров, поддержавших антироссийские санкции, стал бы их уход в отставку. По его мнению, такой их шаг был объясним тем, что санкции приблизили экономику Европы к рецессии.

Сийярто пояснил, что в Европе хотят новых санкций, чтобы как-нибудь оправдать принятые прежде ошибочные решения, которые наносят вред.