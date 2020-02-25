https://static.news.ru/photo/6dc8c64c-57cd-11ea-9028-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom-neft.ru/Global Look Press

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы за январь и февраль должны переработать около 1,8 млн тонн сырья. В эти месяцы НПЗ работали на загрузке в 50%.

Эти данные озвучил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, передаёт БелТА. Он подчеркнул, что белорусский рынок по состоянию на настоящий момент надёжно обеспечен нефтепродуктами в должном объёме. Сизов заявил, что нет никаких предпосылок для прекращения нефтяных поставок, а ситуация в белорусской нефтеперерабатывающей отрасли является стабильной и поддающейся прогнозам.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Белоруссия закупила 160 тысяч тонн нефти у РФ с перевалкой в Литве, используя схемы покупки через трейдеров без премии к цене. Танкеры с сырьём прибудут в литовский морской порт Клайпеды в марте 2020 года.