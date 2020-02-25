Белорусские нефтеперерабатывающие заводы за январь и февраль должны переработать около 1,8 млн тонн сырья. В эти месяцы НПЗ работали на загрузке в 50%.
Эти данные озвучил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов,
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Белоруссия закупила 160 тысяч тонн нефти у РФ с перевалкой в Литве, используя схемы покупки через трейдеров без премии к цене. Танкеры с сырьём прибудут в литовский морской порт Клайпеды в марте 2020 года.
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