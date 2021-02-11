Белоруссию обвинили в попытке захватить российский нефтепровод

https://static.news.ru/photo/0099db1c-6c6a-11eb-96f0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белоруссия намерена захватить контроль над оператором проходящего по территории страны участка нефтепровода «Транснефти» — компанией «Запад-Транснефтепродукт» — путём повышения налогов и административного давления.

Такое мнение высказал вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин. По мнению предпринимателя, Минск хочет добиться банкротства оператора, а затем национализировать его. Гришанин считает, что труба нужна Белоруссии для перекачки нефти на свои НПЗ. Сейчас по этому маршруту российское и белорусское дизельное топливо идёт в Латвию и Венгрию, передаёт «Коммерсант».

В январе 2020 года Минск увеличил налог на прибыль с 18% до 50%, при этом мера коснулась только двух трубопроводов — национального ОАО «Гомельтранснефть Дружба», перечисляющего прибыль в госбюджет, и «Запад-Транснефтепродукта». Кроме того, за 2020 год органы власти направили оператору российского трубопровода более 150 запросов (в пять раз больше, чем в 2019 году) и провели 20 выездных проверок.

Гришанин подчеркнул, что компания «Запад-Транснефтепродукт» не может полноценно работать в Белоруссии в сложившихся условиях. Стоимость чистых активов в 2021 году может стать отрицательной на фоне снижения объёмов прокачки, указал бизнесмен. Он добавил, что белорусская сторона отказывается признавать любые претензии. Минск заявляет, что у российской компании много денег и она может решить любые проблемы.

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2020 года власти Белоруссии подняли вопрос о повышении тарифов на транзит нефти РФ по своей территории. Минск обосновал это тем, что страна недополучила доходы из-за снижения объёмов прокачки, а также столкнулась с затратами на строительство перемычки между двумя ветками трубопровода «Дружба». «Транснефть», в свою очередь, сообщала, что объём прокачки нефти по территории Белоруссии в 2020 году сократился на 9% из-за общего снижения уровня добычи нефти в РФ на фоне сделки ОПЕК+.