Белоруссию назвали главным поставщиком продовольствия в Россию Министр ЕЭК Камалян прокомментировал ситуацию с поставками продовольствия в России

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян сообщил, что основным поставщиком сельхозпродукции и продовольствия в Россию является Белоруссия. В прошлом году доля республики во внутренних поставках в РФ составила 81%, сообщают «Известия».

Главным образом из Белоруссии поступает мясо-молочная продукция. В рамках ЕАЭС Армения обеспечивала 9% закупаемого Россией продовольствия, это, в основном, фрукты-овощи, а также алкогольные и безалкогольные напитки. Казахстан в прошлом году обеспечил более 8% поставок молочной продукции, зерна и продуктов из него для государств — членов Евразийского союза. На долю Киргизии приходится 2%, она экспортирует фрукты и овощи.

С этой точки зрения ситуация в наших странах в целом благоприятная. По таким ключевым видам продовольствия, как зерно, мясо-молочная продукция, картофель, яйца, практически все страны «пятёрки» обеспечивают население на высоком уровне за счёт собственного производства, — заключил Камалян.

Что касается самообеспеченности стран, то в этом плане самые высокие показатели достигнуты в Белоруссии, где она составляет 94% и в России — 90%. Потом следует Казахстан с показателем 83% и Киргизия — 81%, в Армении самообеспеченность составляет 73%.

Ранее Росстат сообщил, что в России снизились цены на яйца, огурцы и помидоры. Вместе с тем подорожали конфеты шоколадные, сухие смеси для детского питания, маргарин, соль, варёные колбасы.