Оператор белорусского участка нефтепровода «Дружба» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» завершило ремонт участка Мозырь — Брест-3, передаёт со ссылкой на сообщение компании «Интерфакс-Запад».
Начатые 14 января ремонтные работы на участке Мозырь — Брест-3 нефтепровода «Дружба» завершены. Прокачка нефти в направлении Польши восстановлена в полном объёме, — говорится в сообщении.
Как ранее писал NEWS.ru, Москва и Минск приостановили переговоры о тарифах на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» через Белоруссию. Стороны пока не достигли компромисса.
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