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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской Биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек. Теперь он составляет 61,48 рубля. Курс евро опустился на 1 копейку, до 68,25 рубля.

Поддержку рублю в ближайшие дни окажет налоговый период продажи валютной выручки экспортёрами, пик которого приходится на 20–24 января. С другой стороны, продолжится и повышенный спрос на доллары со стороны Минфина,...