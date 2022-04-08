Белоруссия заключила соглашение с российской фармкомпанией Biocad

Белоруссия на фоне западных санкций расширяет сотрудничество с Россией в сфере фармацевтики. Республиканский Минздрав заключил соглашение с крупнейшей российской фармацевтической компаний Biocad. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил замглавы ведомства Дмитрий Чередниченко.

На днях наш министр заключил соглашение с огромной российской фармацевтической компанией Biocad о том, что будут локализованы производства, будет обмен технологиями, так называемый трансфер на наши предприятия, — сказал представитель белорусского Минздрава.

Чередниченко добавил, что в Белоруссии налажен полный цикл производства российской вакцины «Спутник V».

Поэтому мы поможем друг другу, — заключил замглавы ведомства.

В новых условия, отметил представитель белорусской стороны, некоторые компании задержали поставку препаратов в республику. Некоторое время наблюдались сбои, но на данный момент поставки налажены.

Была проблема с радиофармпрепаратами, мы закупаем у одной из польских компаний. Эти препараты очень важны для лечения рака щитовидной железы. Не по нашей вине польская компания отказалась привозить эти препараты, — объяснил Чередниченко.

Замминистра пояснил, что белорусская сторона сразу же связалась с польскими поставщиками и решила данный вопрос, а параллельно связалась и с Росатомом. Итогом переговоров стало согласие компании в Обнинске, которая будет поставлять в Белоруссию такие же препараты, но «по лучшей цене».

В целом прямого санкционного давления в отношении лекарственных препаратов нет, отмечает Чередниченко. По его мнению, терять российские и белорусские рынки сбыта для крупнейших фармацевтических компаний мира невыгодно и убыточно. К тому же их ждут и репутационные потери в случае наложения эмбарго на поставку лекарственных препаратов.

Ранее крупная японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical приостановила проведение новых клинических испытаний лекарств в России. Также компания прекращает новые инвестиции в РФ.