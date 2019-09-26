https://static.news.ru/photo/86686550-e0ee-11e9-bdd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lefteris Partsalis/Global Look Press

Заместитель министра энергетики Казахстана Асет Магауов рассказал, что белорусская сторона проявила интерес к закупке нефтепродуктов, в частности, газойля и мазута.

Суммарный объём возможных поставок — около 3,5 млн тонн в год, половину из которых может составить нефть и половину — нефтепродукты как сырьё, передаёт ТАСС .

Сейчас мы речь ведем именно о механизме: индикативные балансы, графики поставки, обязательства сторон. То есть регулятивный механизм, чтобы эти поставки были произведены. А коммерческие детали — кто будет продавать, по какой цене — это вопрос следующего этапа, — поделился замминистра.

Как писал News.ru ранее, Белоруссия после налогового манёвра в нефтяной отрасли в РФ вынуждена искать альтернативные способы поставок углеводорода из РФ, рассказал лидер республики Александр Лукашенко. Президент добавил, что Минск не исключает транспортировку чёрного золота на нефтеперерабатывающие предприятия реверсом по трубопроводу «Дружба» из Европы.