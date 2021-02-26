Белоруссия собралась попросить у России новый кредит

Москва и Минск проводят переговоры о привлечении денег на инфраструктурные проекты. Об этом заявил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.
Вопросы привлечения кредитных ресурсов, в том числе в РФ на реализацию совместных проектов, включая инфраструктурные, стояли всегда. В данное время такие вопросы тоже прорабатываются. Инфраструктуру надо развивать, — цитирует чиновника БелТА.
Селиверстов добавил, что Минск рассчитывает получить второй транш предыдущего российского кредита в первом полугодии 2021 года. Соглашение о предоставлении Белоруссии кредита на $1 млрд было подписано 21 декабря 2020 года. Первый транш в размере $500 млн Минфин получил 30 декабря 2020 года.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал слухи о планах попросить у России в кредит $3 млрд. Он заявил, что изначально договорился с российским лидером Владимиром Путиным встретиться с ним в 20-х числах февраля. Лукашенко также выразил надежду, что во время визита в Россию встретится с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Лукашенко отметил, что соответствующая договорённость присутствует.