https://static.news.ru/photo/2d944f8c-5bac-11ea-bd71-fa163e074e61_660.jpg Фото: belneftekhim.by

Белоруссия на 14,8% снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Новые ставки введены с 1 марта.

Они были утверждены постановлением правительства республики 27 февраля, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

В соответствии с документом, экспортная пошлина на нефть снижена с $78,5 до $66,9 за тонну. Пошлина на прямогонный бензин уменьшена с $43,1 до $36,7, а на товарные разновидности бензина — с $23,5 до $20.

Пошлина на лёгкие и средние дистилляты, а также на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла теперь составляет $20 за тонну вместо прежних $23,5.

В предыдущий раз ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты были изменены в феврале, тогда они выросли на 1,7%. В январе они были увеличены на 14,7%.

Как отмечает «Интерфакс-Запад», колебания связаны с тем, что Белоруссия с 2010 года унифицирует экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты с действующими в России. При этом учитывается беспошлинный импорт сырья из РФ. В соответствии с договорённостями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все сборы остаются в белорусском бюджете.

Ранее Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель «грязной» нефти, поставленной в прошлом году по нефтепроводу «Дружба». При этом компенсироваться будет только прямой ущерб и только в документально подтверждённых объёмах, писал NEWS.ru.