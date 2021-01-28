Белоруссия с 1 февраля увеличит тариф на прокачку нефти из России

https://static.news.ru/photo/7c476858-621d-11eb-96e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии сообщило о повышении с 1 февраля тарифа на прокачку российской нефти по своей территории.

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 22 января 2021 года № 6 «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам» предусмотрено установление с 1 февраля 2021 года тарифов на услуги по транзитной транспортировке нефти для ОАО «Гомельтранснефть Дружба» с ростом на 6,6%, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе также отметили, что транспортировка нефти проводится по транзитным направлениям и маршрутам для внутреннего потребления.

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2020 года власти Белоруссии подняли вопрос о повышении тарифов на транзит нефти РФ по своей территории. Минск обосновал это тем, что страна недополучила доходы из-за снижения объёмов прокачки, а также столкнулась с затратами на строительство перемычки между двумя ветками трубопровода «Дружба».

Российская «Транснефть», в свою очередь, сообщала, что объём прокачки нефти по территории Белоруссии в 2020 году сократился на 9% из-за общего снижения уровня добычи нефти в РФ на фоне сделки ОПЕК+.