https://static.news.ru/photo/6d822680-5d3e-11ea-beb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нефть — не монопольный товар, и желающих её поставлять в республику хватает даже в России. При этом он подчеркнул, что не намерен отказываться от российской нефти из-за удобства её транспортировки.

Будем [покупать нефть в России]. Потому что эта нефть, её добыча и транспортировка создавалась, в том числе, руками белорусов. И логистика здесь самая удобная, — цитирует агентство «БелТА» Лукашенко.

При этом он заявил, что не намерен «постоянно ползать на коленях, вымаливая эту нефть», и сообщил, что за последние месяцы в Белоруссии проведена большая работа по поиску альтернативных поставщиков нефти.

Около 40%, может быть, 50% будем по-прежнему покупать нефть в России, когда окончательно диверсифицируемся. А по 30% можем покупать с портом Балтики и из Одессы, — уточнил он.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко также поручил правительству начать поиск новых поставщиков нефти в страну. По его словам, из-за ультимативных условий поставки нефти Белоруссия недополучает ежемесячно около миллиона тонн сырья. Белорусский лидер отметил, что рассчитывает на создание конкретного плана на «очередную пятилетку» по снижению условий поставок нефти для формирования ВВП страны.