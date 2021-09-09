Белоруссия приостановила прокачку российской нефти в Европу

«Белнефтехим» приостановил прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» до 13 сентября. Причиной этого стал приём партии нефти по нефтепроводу Одесса — Броды, сообщил ТАСС официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин.

До 13 сентября «Белнефтехим» остановил прокачку по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив её в реверс из-за приёма партии нефти по нефтепроводу Одесса — Броды, — сказал он.

В свою очередь пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявил РИА Новости, что приостановка прокачки в направлении Венгрии была штатной и согласованной, об экстренной ситуации речи не идёт. Кроме того, приостановка прокачки не скажется на объёмах поставляемого топлива в направлении Венгрии, а профицит технических возможностей позволит даже увеличить прокачку в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что во время регламентных работ на прикарпатском участке в нефтепроводе образовался воздушный пузырь. Для его устранения была временно отключена прокачка нефти на НПС Будковице в Словакии. Еще один случай снижения прокачки через Словакию в июне этого года был связан с техническими проблемами у одного из потребителей.

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и её транзит в Европу. Он начинается в Самарской области, пересекает Брянск и разветвляется на северный и южный участки, проходя через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.