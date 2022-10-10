Белоруссия приостановила поставки мяса курицы и молочной продукции в Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белоруссия ввела ограничения на вывоз мясо-молочной продукции для семи крупных производителей в Россию. Для того, чтобы удержать цены, предприятиям временно запрещается экспортировать мясо курицы, столовые яйца и молочную продукцию в Россию, сообщает «Коммерсант».

Минсельхоз республики объясняет приостановку поставок продукции за рубеж необходимостью насыщения внутреннего рынка. Под ограничения попали «Серволюкс Агро» (бренд «Петруха»), Витебской бройлерной птицефабрики (бренд «Ганна»), птицефабрики «Дружба», Барановичской птицефабрики (яйца под маркой «Златко») и 1-й Минской птицефабрики (бренд «Знатные»).

Среди производителей молочной продукции запрет на экспорт установлен для Рогачевского и Лепельского комбинатов. Белоруссия ввозит в Россию по 120–140 тысяч тонн мяса птицы в год. С учетом запрета на экспорт объемы поставок могут сократиться на 30 тысяч тонн до конца года. По оценкам экспертов, выпадающий объем существенен и может спровоцировать рост цен.

С другой стороны, запрет на экспорт белорусской продукции позволит российским производителям заместить выпадающие объемы и отыграть потери, которые они несут из-за высокой конкуренции. Белорусские молочные комбинаты выпускают, в основном, сухое цельное и сгущенное молоко, 70% которого отправляется за рубеж. По этим видам продукции у российских переработчиков накопились запасы на складах и они также могут восполнить выпадающие объемы.

Ранее Александр Лукашенко распорядился немедленно остановить рост цен в Белоруссии. Он подписал директиву, согласно которому правительству необходимо до 20 октября нынешнего года «утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, а также — обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной».