Белоруссия пригрозила Литве жёстким ответом на запрет транзита калия

Минск даст жёсткий симметричный ответ на запрет Вильнюсом транзита белорусского калия через Литву. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. При этом он отметил, что Литва сама терпит от моратория значительный ущерб, а Белоруссия готова к диалогу с соседом по поводу дальнейшего развития отношений, сообщает Sputnik Беларусь.

Ответные меры будут жёсткие. Мы, как принято говорить, ответим симметрично. Решение принято, оно коснётся железнодорожного транспорта, который следует с территории Литвы, — сказал премьер.

Он пояснил, что белорусская сторона намерена взыскать с Литвы штрафы, полагающиеся за расторжение контракта, а также упущенную выгоду. Головченко отметил, что речь идёт об «огромных суммах».

Он добавил, что Минск предложил Вильнюсу провести правовые консультации, чтобы определить взаимоотношения по данному вопросу на будущее. Премьер подчеркнул, что «дверь для диалога не закрыта».

Головченко также указал, что решением о прекращении транзита Литва наказала саму себя, а не Белоруссию, поскольку экономика члена ЕС уже несёт большие потери. Минск же успел подготовиться к такому сценарию и переориентировал поставки, поэтому производители калия ничего не потеряли, а возможно, и выиграли.

Литва ввела запрет на транзит белорусского калия по железной дороге с 1 февраля, таким образом поддержав западные санкции в отношении Минска. При этом балтийская республика лишается трети доходов от перевозок данным видом транспорта.