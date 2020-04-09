Белоруссия предложила «серьёзную дедолларизацию» экономики ЕАЭС

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Белоруссия предлагает кардинально увеличить расчёты в национальных валютах в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил председатель правительства страны Сергей Румас.

Нужно нацелиться на серьёзную дедолларизацию экономики союза, кардинально увеличив формирование цен и расчётов за поставляемые в рамках рынка ЕАЭС товары и услуги в национальных валютах. Особенно это касается сырьевых и топливо-энергетических товаров, — цитирует «Интерфакс-Запад» премьера, выступившего на заседании Евразийского межправительственного совета.

Глава кабмина добавил, что прогнозы по развитию национальных экономик негативны, и в данное время нет однозначных оценок по срокам и цене для преодоления пандемии.

Нельзя исключать, что мы вынуждены будем стать как минимум на время общим, но при этом самодостаточным рынком, — подчеркнул Румас.

Ранее NEWS.ru сообщал, что французское издание Les Echos рассказало об успехах России на пути к независимости от американского доллара. Отмечается, что Москва начала дедолларизацию своей экономики в 2014 году с целью обойти американские санкции и достигла в этом процессе неплохих результатов. РФ заключила соглашения о валютных свопах со странами, также имеющими напряжённость в отношениях с Соединёнными Штатами, — Ираном, Китаем и Турцией.