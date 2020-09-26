Белоруссия предложила производить самосвалы БелАЗ в России

https://static.news.ru/photo/f4ecf52a-0174-11eb-a24e-fa163e074e61_660.jpg Фото: belaz.by

Власти Белоруссии выступили с предложением по производству самосвалов БелАЗ на территории России. Речь об этом шла на Форуме регионов Белоруссии и России.

Сейчас белорусские коллеги вышли с предложением рассмотреть производство самосвалов БелАЗ в РФ. Мы взяли это в активную проработку. Думаю, что такой проект также может быть реализован на территории России, — заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, сообщает ТАСС.

Аналогичную технику в России производит компания Caterpillar. Евтухов подчеркнул, что предложение Белоруссии будет проработано. По его словам, белорусская сторона просит изучить возможность углублённой локализации производства дорожной-строительной техники в Брянске.

ОАО «БелАЗ» занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов. Предприятие также выпускает оборудование для горнодобывающих отраслей. Головной офис компании находится в городе Жодино в Минской области. В 2019 году выручка БелАЗа составила $782 млн, чистая прибыль — $122 млн.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране будут проводиться реформы экономики в рамках пути, по которому власти двигались четверть века. Он подчеркнул, что страна стоит на «плечах гигантов» и необходимо развивать сельское хозяйство, БелАЗ, МАЗ.