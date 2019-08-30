Тариф на транспортировку сырья по белорусскому участку нефтепровода «Дружба» повышается с 1 сентября на 3,7%.
В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли пояснили, что таким образом по соглашению с российской стороной республика частично компенсирует недополучение выручки из-за «грязной» нефти, передаёт РИА
В следующий раз тарифы будут пересмотрены к началу 2020 года.
Как писал News.ru ранее, компания «Нефтеперевалка», фигурировавшая в деле о загрязнении нефтепровода «Дружба», сменила владельца. Из-за ареста гендиректора бизнес-структура не могла вернуть поставщикам нефть, которая осталась на её терминале.