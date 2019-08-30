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Компания «Нефтеперевалка», фигурировавшая в деле о загрязнении нефтепровода «Дружба», сменила владельца. Из-за ареста гендиректора бизнес-структура не могла вернуть поставщикам нефть, которая осталась на её терминале.

Компания «Нефтеперевалка», владеющая узлом учёта нефти в Самарской области, через который предположительно была вброшена загрязнённая хлорорганикой нефть в систему «Транснефти» в апреле 2019 года, сменила собственника. Её новым владельцем стал...