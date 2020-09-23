Белоруссия потеряла более $150 млн из-за снижения переработки нефти

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В Минтруде определились с суммой прожиточного минимума, который планируется установить в России в 2021 году. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

По его словам, прогнозная величина составит 11 241 рубль. При условии его увеличения на индекс потребительских цен на 2021 год (3,7%) значение прожиточного минимума составит 11 653 рубля. Это приводит...