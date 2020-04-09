Белоруссия попросила у РФ скидку на газ

https://static.news.ru/photo/ad8b9d3e-7a52-11ea-b007-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белоруссия инициирует вопрос о снижении в 2020 году стоимости российского газа для Минска, рассказал министр энергетики республики Виктор Каранкевич. По его словам, в мире идёт тенденция снижения цен на голубое топливо.

В данных обстоятельствах белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа, — цитирует чиновника агентство БелТА.

Депутаты палаты представителей Нацсобрания Белоруссии намерены 9 апреля ратифицировать протокол с Россией к межправсоглашению о формировании стоимости газа, которым закреплена цена на газ для республики в 2020 году на уровне $127 за тысячу кубометров.

Условия документа могут быть пересмотрены после ратификации, если будут достигнуты соответствующие договорённости с Кремлём.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цена на российский газ для республики должна составлять $40–45 за тысячу кубометров с учётом логистики.