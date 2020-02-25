https://static.news.ru/photo/0257df7c-3ec5-11ea-929b-fa163e074e61_660.jpg Фото: belneftekhim.by

В Минске оценили размер компенсации от России за «грязную» нефть. Сумма, которую перечислят концерну «Белнефтехим», может составить порядка $61 млн.

По протоколу у нас 563 тыс. тонн «грязной» нефти, которую переработал Мозырский НПЗ. Сумма компенсации определяется из расчёта $15 долларов за баррель. Таким образом, Беларусь может получить компенсацию более $61 миллиона, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе концерна.

Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» была приостановлена в апреле 2019 года из-за превышенного содержания хлорорганических соединений. Минск и Москва создали рабочую группу по восстановлению поставок нефти по «Дружбе» и оценке убытков, согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти на чистую на белорусской территории.

Ранее, как писал NEWS.ru, Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть. Как заявил замглавы концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, её сумма аналогична той, которую получили другие стороны, вовлечённые в эту историю. Речь идёт о Польше, Чехии, Словакии и Венгрии.