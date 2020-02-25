https://static.news.ru/photo/2c082352-57c7-11ea-a8ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.belneftekhim.by

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть. Как сообщили в компании «Белнефтехим», за каждый баррель сырья Москва заплатит $15.

Сейчас ведётся активная работа, подписан уже протокол о том, что российская сторона готова компенсировать, и ведётся работа, направленная на установление и подтверждение тех компенсанционных выплат, которые в итоге должны будут быть выплачены, — заявил замглавы госконцерна Владимир Сизов.

Он добавил, что сумма компенсации аналогична той, которую получили другие стороны, вовлечённые в историю с «грязной» нефтью. Речь идёт о Польше, Чехии, Словакии и Венгрии, передаёт РИА Новости.

Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» была приостановлена в апреле 2019 года из-за превышенного содержания хлорорганических соединений. Минск и Москва создали рабочую группу по восстановлению поставок нефти по «Дружбе» и оценке убытков, согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти на чистую на белорусской территории.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что поставки «грязной» нефти из РФ привели к сокращению экспорта связанных с этой сферой белорусских товаров на $2 млрд 55 млн, писал NEWS.ru.