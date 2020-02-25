Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть. Как сообщили в компании «Белнефтехим», за каждый баррель сырья Москва заплатит $15.
Сейчас ведётся активная работа, подписан уже протокол о том, что российская сторона готова компенсировать, и ведётся работа, направленная на установление и подтверждение тех компенсанционных выплат, которые в итоге должны будут быть выплачены, — заявил замглавы госконцерна Владимир Сизов.
Он добавил, что сумма компенсации аналогична той, которую получили другие стороны, вовлечённые в историю с «грязной» нефтью. Речь идёт о Польше, Чехии, Словакии и Венгрии,
Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» была приостановлена в апреле 2019 года из-за превышенного содержания хлорорганических соединений. Минск и Москва создали рабочую группу по восстановлению поставок нефти по «Дружбе» и оценке убытков, согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти на чистую на белорусской территории.
Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что поставки «грязной» нефти из РФ привели к сокращению экспорта связанных с этой сферой белорусских товаров на $2 млрд 55 млн, писал NEWS.ru.
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