Посол Белоруссии заявил о скорой интеграции с Россией

Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко заявил, что страна планирует к 1 января 2022 года завершить экономическую интеграцию с Россией. Об этом пишет БелТА.

Речь идёт в том числе о создании общих рынков энергоресурсов и транспорта, систематизации налогового и таможенного законодательства, переходе к единой промышленной и сельскохозяйственной политике.

То есть создать такую экономическую базу, которая будет очень нужной и важной и для Белоруссии, и для России, — сказал Семашко.

Он напомнил, что стороны уже завершают работу над 28 интеграционными картами, и подчеркнул, что в социальном плане и в области обороны уже многое сделано, теперь пришло время экономики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Договор о Союзном государстве между Москвой и Минском является угрозой для Киева. Он подчеркнул, что беспокоится по поводу перспектив углубления интеграции между Россией и Белоруссией.