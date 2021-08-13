Белоруссия перенаправит транзит калия из Литвы в порты России

Белоруссия прорабатывает альтернативные маршруты переправки калийных удобрений из Литвы в другие страны. Наиболее вероятным вариантом являются порты России, куда удобрения могут быть направлены до декабря, сообщает ТАСС.

Есть альтернативы. Мы сейчас в плотном контакте находимся с российскими партнёрами. <...> К этому времени мы будем полностью готовы к перевалке калийных удобрений через альтернативные точки, — пояснил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

До этого министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что по его оценкам, экспорт через страну белорусских удобрений, производители которых попали под санкции США, прекратится в декабре этого года.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству республики выработать комплекс дополнительных мер против санкций Запада. Об этом рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Она отметила, что Белоруссия «в долгу не останется».