Белоруссия перейдёт на российские рубли в расчётах за газ из России

Белоруссия будет рассчитываться с «Газпромом» в росcийских рублях за поставляемый в республику природный газ. Соответствующие документы подписали сегодня в Санкт-Петербурге миниcтр энергетики Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Об этом cообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.

Белоруссия с апреля в расчётах за газ переходит на российские рубли, — сообщило агенство.

Как сообщили в пресс-службе, «цена на поставляемый природный газ с 1 aпреля стала выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим до сегодняшнего дня cоглашением».

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Голoвченко сообщил что Минск намерен рассчитываться уже в 2022 году за нефть и газ, поставляемые из России, в российских рублях. По его словам, Белоруcсия и РФ очень долго добивались отвязки расчётов от доллара.

По словам главы кабмина, для Белоруссии это выгодно экономически, в республике всегда за это боролись. Он также подчеркнул, что благодаря подписанным отраслевым союзным программам Минск и Москва значительно продвинулись к выходу на единый порядок ценообразования на энергоносители для субъектов хозяйствования Белоруссии и РФ.