https://static.news.ru/photo/e9d54a32-639c-11ea-95e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Власти Белоруссии направили коллегам из России новые предложения по поставкам нефти в республику. Об этом 11 марта заявил белорусский премьер Сергей Румас.

Белорусская сторона представила российской стороне новые предложения для нефтяных компаний. И российская сторона их приняла, — цитирует ТАСС главу кабинета министров республики.

Ранее NEWS.ru писал, что текущая ситуация со стоимостью нефти сближает позиции РФ и Белоруссии в вопросах поставок, сообщил белорусский премьер-министр Сергей Румас во время встречи со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. По его словам, один из вопросов, который предстоит обсудить в ходе переговоров, — поставки энергоносителей. Румас отметил, что Россия и Белоруссия смогли стабилизировать товарооборот, который сейчас держится на уровне $35–36 млрд.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.