Белоруссия ограничила прокачку нефти в Польшу

Транзит нефти в направлении Польши по нефтепроводу «Дружба» ограничен на трое суток. Это произошло из-за внепланового ремонта, который проводит «Гомельтранснефть» на одной из веток. Об этом сообщил советник президента компании «Транснефть» Игорь Дёмин, передаёт РИА Новости.

Со вчерашнего дня компания «Гомельтранснефть» (Белоруссия) начала внеплановый ремонт на одной из веток нефтепровода «Дружба», ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, — заявил Дёмин.

Он добавил, что, несмотря на это, плановое задание месяца не пересматривается. С чем связана необходимость ремонта не указывается.

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает экспорт нефти из России в Европу. Нефтепровод начинается в Самарской области, проходит через Брянск и потом разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за новых санкций против республики о возможности перекрыть транзит газа в Европу не согласовывалось с Кремлём. Он подчеркнул, что Россия была и остаётся гарантом энергетической безопасности в Европе.

Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в ответ на расширение санкций Евросоюза. Он предупредил ЕС о готовности жёстко ответить на новые пакеты ограничений и призвал руководство Польши и Литвы «думать, прежде чем говорить».