Белоруссия разработала маршруты поставки нефти, альтернативной российской. Об этом заявил председатель госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Мы отработали оптимальные логистические маршруты доставки, возможности достижения долгосрочных договорённостей с потенциальными поставщиками, — цитирует его БелТА.
Несколькими месяцами ранее замглавы Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб заявил о планах по переработке нефти из Азербайджана, Нигерии и Саудовской Аравии. Кроме того, президент страны Александр Лукашенко сообщил о переговорах по поводу поставок сырья из Казахстана.
Ранее News.ru писал, что Минск усомнился в обеспечении плановых объёмов транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба» до конца 2019 года. ЧП повлекло потерю части запланированной выручки от транзита в Европу. Белорусская сторона предполагает компенсировать её повышением тарифов на транспортировку сырья.