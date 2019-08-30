https://static.news.ru/photo/53eef144-cb30-11e9-9e94-fa163e074e61_660.jpg Фото: belneftekhim.by

Белоруссия разработала маршруты поставки нефти, альтернативной российской. Об этом заявил председатель госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Мы отработали оптимальные логистические маршруты доставки, возможности достижения долгосрочных договорённостей с потенциальными поставщиками, — цитирует его БелТА .

Несколькими месяцами ранее замглавы Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб заявил о планах по переработке нефти из Азербайджана, Нигерии и Саудовской Аравии. Кроме того, президент страны Александр Лукашенко сообщил о переговорах по поводу поставок сырья из Казахстана.

Ранее News.ru писал, что Минск усомнился в обеспечении плановых объёмов транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба» до конца 2019 года. ЧП повлекло потерю части запланированной выручки от транзита в Европу. Белорусская сторона предполагает компенсировать её повышением тарифов на транспортировку сырья.