Белоруссия намерена «зацепиться зубами» за рынок продуктов РФ

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Белорусские производители после окончания спада, вызванного пандемией коронавируса, постараются закрепиться на российском рынке продовольствия. Об этом заявил вице-премьер Белоруссии Александр Субботин.

По его словам, тот сегмент рынка, который Минск сейчас удерживает, власти попытаются отстоять, и, может быть, даже расширить. В плане экспорта белорусских продуктов именно России отводится главное место, отметил Субботин в эфире телеканала «Беларусь 1».

Общие подходы к упаковке, общие подходы к вкусовым пристрастиям, поэтому мы на этом рынке постараемся «зацепиться зубами», — пояснил вице-премьер.

Субботин добавил, что Белоруссия постарается увеличить количество стран, куда экспортирует продовольствие. Однако делать прогнозы даже на конец года нельзя, поскольку из-за остановки заводов в мире может возникнуть дефицит еды. Появится ажиотажный спрос, а, значит, вырастут цены, считает вице-премьер. И это произойдёт на фоне снижения доходов людей и падения их потребительской способности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Он предложил российской компании профинансировать крупные проекты в стране. По его словам, в государстве сейчас сошлись пять «пандемий»: углеводородная, в области здравоохранения, политическая, экономическая и информационная.