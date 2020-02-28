https://static.news.ru/photo/1a1e0298-5a41-11ea-b91d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Заявление польской стороны о возможности поставок нефти в Белоруссию позволяет Минску начать переговоры с поставщиками сырья. Об этом заявил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Поставки могут быть осуществлены по нефтепроводу «Дружба» в реверсном режиме.

Технически реверс возможен, теперь преодолён психологический барьер, и можно переходить в предметную плоскость, — цитирует Тищенко ТАСС.

Он отметил, что теперь для Белоруссии открывается «возможность вести переговоры с поставщиками сырья с его транспортировкой по этой более выгодной маршрутной схеме». Это для Минска «выгодно и интересно», подчеркнул представитель концерна.

Ранее польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN объявил, что намерен технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении. Вскоре после этого уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский сообщил, что страна решила помочь Белоруссии получать нефть из США.

До этого в компании PERN уверяли, что не считают возможным организовать передачу нефти в Белоруссию, писал NEWS.ru.