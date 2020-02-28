Заявление польской стороны о возможности поставок нефти в Белоруссию позволяет Минску начать переговоры с поставщиками сырья. Об этом заявил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
Поставки могут быть осуществлены по нефтепроводу «Дружба» в реверсном режиме.
Технически реверс возможен, теперь преодолён психологический барьер, и можно переходить в предметную плоскость, — цитирует Тищенко ТАСС.
Он отметил, что теперь для Белоруссии открывается «возможность вести переговоры с поставщиками сырья с его транспортировкой по этой более выгодной маршрутной схеме». Это для Минска «выгодно и интересно», подчеркнул представитель концерна.
Ранее польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN объявил, что намерен технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении. Вскоре после этого уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский сообщил, что страна решила помочь Белоруссии получать нефть из США.
До этого в компании PERN уверяли, что не считают возможным организовать передачу нефти в Белоруссию, писал NEWS.ru.