Белоруссия начала оказывать Украине аварийную помощь

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С одной стороны, таяние льдов может открыть России возможность для создания нового торгового пути, а с другой стороны — придётся укреплять фундамент зданий, под которыми начнёт таять вечная мерзлота. Об этом Pravda.Ru рассказал научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля Сергей Семёнов.

С одной стороны, таяние льдов может открыть России возможность для создания нового торгового пути, а с другой стороны — придётся укреплять фундамент зданий, под которыми начнёт таять вечная мерзлота. Об...