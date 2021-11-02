Белоруссия начала оказывать Украине аварийную помощь
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
19:31, 02 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Белоруссия начала поставки электроэнергии на Украину по договору об аварийной помощи. Мощность поставок составила 500 мегаватт. Об этом говорится на сайте белорусского Минэнерго.
2 ноября с 14.00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны. О долгосрочных коммерческих контрактах (помимо заключенных ранее) в данном случае речи не идёт, - говорится в сообщении.
Отмечается, что поставки продлятся до 21.00.
Как ранее стало известно, на Украине 1 ноября истёк запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. По результатам аукциона, который состоялся в прошлую среду, украинская госкомпания «Энергоатом» выкупила 885 из 900 доступных МВт мощностей межгосударственных ЛЭП для импорта в ноябре электроэнергии из Белоруссии. Ещё 2200 МВт Киев выкупил у России.