Белоруссия может отказаться от поставок топлива в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы могут отказаться от поставок топлива на российский рынок, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов. По их данным, такое решение может быть принято из-за урезания демпфера с сентября. Он сократился вдвое, отмечают специалисты.

В настоящее время белорусские компании поставляют топливо на биржу через государственного трейдера «Промсырьеторг». Тот продает приобретенные объемы через биржу по внутрироссийским ценам, компенсируя разрыв между закупочной и внутренней ценой демпферными выплатами из бюджета. Однако в сентябре эти выплаты сократятся, что сделает поставки топлива в Россию непривлекательными для Белоруссии. Предполагается, что сырье будет поставляться в страны дальнего зарубежья через морские порты РФ. В Министерстве энергетики России пока не прокомментировали эту ситуацию.

По мнению экспертов, прекращение поставок белорусского топлива может создать дополнительную напряженность на российском топливном рынке. Особенно такие изменения могут затронуть рынок дизельного топлива. Сейчас цены на такое сырье растут, что связано с ожиданием ухода белорусских компаний.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что правительство прорабатывает варианты стабилизации биржевых цен на бензин. По его словам, ситуация уже постепенно стабилизируется благодаря окончанию ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах.