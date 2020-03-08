https://static.news.ru/photo/8a92f96a-61e0-11ea-aa17-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Белоруссия в условиях обвала мировых цен на нефть сможет быстрее договориться с Россией о поставках сырья, считает премьер-министр республики Сергей Румас.

Это (падение стоимости углеводородов. — NEWS.ru) сегодня [даёт] дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе, — цитирует чиновника агентство БелТА.

Стоимость нефти марки Brent резко обрушилась на треть, до $31,43 за баррель, после распада сделки ОПЕК+. Такие данные появились в первый день начала торгов. Стоимость нефти марки Brent не падала ниже $34 за баррель с февраля 2016 года.

За час торгов с начала сессии Токийской биржи ключевой индекс Nikkei обвалился на 5,56% до отметки 19 595,5 пункта. Индекс Topix, фиксирующий котировки акций всех компаний престижной первой секции, снизился более чем на 4%, достигнув отметки 1410,18 пункта.

Как писал NEWS.ru ранее, агентство Bloomberg ознакомилось с докладом банка Goldman Sachs, в котором проанализирована ситуация с паникой на нефтяном рынке и описаны её возможные последствия. Аналитик банка Дэмиен Курвалин полагает, что ход развития событий меняет прогнозы для рынков газа и нефти коренным образом.