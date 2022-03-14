Белоруссия и Россия договорились о взаиморасчётах в рублях

Белоруссия и Россия договорились о взаиморасчётах в рубляхРоссия и Белоруссия собираются отказаться от доллара во взаиморасчётах за энергоносители
Россия и Белоруссия во взаиморасчётах за энергоресурсы намерены отказаться от доллара, приводит КP.RU заявление премьер-министра Белоруссии Романа Головченко по результатам переговоров с главой правительства России Михаилом Мишустиным. По его словам, все сделки будут осуществляться в российских рублях.
Мы приняли решение отвязаться от доллара во всех наших энергетических расчётах. Естественное решение, в силу известных обстоятельств нет никакого смысла больше привязываться к некоей третьей валюте. Мы давно об этом говорили и наконец, не было бы счастья, да несчастье помогло, — отметил Головченко.
Он добавил, что была
Накануне политолог доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян заявил, что американская валюта теряет свой статус универсальной из-за санкций против России. По его мнению, из-за них сокращается участие доллара в глобальном рынке.