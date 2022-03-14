Белоруссия и Россия договорились о взаиморасчётах в рублях

Россия и Белоруссия во взаиморасчётах за энергоресурсы намерены отказаться от доллара, приводит КP.RU заявление премьер-министра Белоруссии Романа Головченко по результатам переговоров с главой правительства России Михаилом Мишустиным. По его словам, все сделки будут осуществляться в российских рублях.

Мы приняли решение отвязаться от доллара во всех наших энергетических расчётах. Естественное решение, в силу известных обстоятельств нет никакого смысла больше привязываться к некоей третьей валюте. Мы давно об этом говорили и наконец, не было бы счастья, да несчастье помогло, — отметил Головченко.

Он добавил, что была достигнута договорённость по реструктуризации и рассрочке российских государственных кредитов Белоруссии и о переводе расчётов с иностранной валюты в российский рубль. По его словам, Россия также вводит режим наибольшего благоприятствования для белорусских предприятий.

Накануне политолог доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян заявил, что американская валюта теряет свой статус универсальной из-за санкций против России. По его мнению, из-за них сокращается участие доллара в глобальном рынке.