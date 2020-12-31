Белоруссия договорилась о поставке нефти из Азербайджана

https://static.news.ru/photo/2413f2e8-4b96-11eb-90d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: SOCAR Trading/facebook.com

Белорусская нефтяная компания заключила долгосрочный контракт с азербайджанской SOCAR Trading на поставку сырья на белорусские НПЗ.

Соглашение заключено на год с возможностью пролонгации. Согласно контракту, SOCAR Trading будет поставлять белорусской стороне нефть из Азербайджана, а также из других стран. Объёмы поставок не называются, передаёт ТАСС.

В марте азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR отправила первую партию нефти концерну «Белнефтехим» через одесский порт и нефтепровод Одесса — Броды. В турецком порту Джейхан на танкер погрузили 90 тысяч тонн нефти.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обсудил условия поставок российского газа в Белоруссию с 1 января 2021 года с чрезвычайным и полномочным послом республики Владимиром Семашко, а также с главой Министерства энергетики страны Виктором Каранкевичем, заявили представители сырьевого гиганта.

РФ и Белоруссия в данный момент активно обмениваются мнениями по поводу объёмов поставок углеводородов и их стоимости. Глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович в конце ноября заявлял, что цена на российский газ, получаемый Минском, в 2021-м не должна превышать текущую — $127 за тысячу кубометров, писал NEWS.ru.