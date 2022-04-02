Белоруссия будет рассчитываться за российские нефть и газ в рублях в 2022-м

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил в интервью телеканалу «Беларусь 1», что Минск намерен рассчитываться уже в 2022 году за нефть и газ, поставляемые из России, в российских рублях. По его словам, Белоруссия и РФ очень долго добивались отвязки расчётов от доллара.

Мы перешли на расчёты в рублях за энергоносители. Это очень важно, это то, чего мы добивались очень долго, — отвязка расчётов от доллара, теперь мы будем работать в российском рубле, — отметил Головченко.

По словам главы кабмина, для Белоруссии это выгодно экономически, в республике всегда за это боролись. Он также подчеркнул, что благодаря подписанным отраслевым союзным программам Минск и Москва значительно продвинулись к выходу на единый порядок ценообразования на энергоносители для субъектов хозяйствования Белоруссии и РФ.

Премьер отметил, что речь идёт о миллиардах долларов.

Половина задачи решена в текущем году, полное решение должно состояться, когда мы, согласно плану, подпишем соответствующие договоры о формировании единого рынка нефти и газа, — подытожил Головченко.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее сообщил, что Варшава не поддастся «шантажу» президента РФ Владимира Путина по поводу оплаты за газ. По его словам, российский лидер таким образом хочет нарушить санкции ЕС, введённые в отношении Москвы из-за событий на Украине.

Глава правительства Польши отметил, что страны Европы не должны допустить ослабления ограничительных мер, что, по его словам, «критически важно».

Ранее государства — члены Евросоюза вслед за странами G7 отвергли требование России оплачивать газ рублями, заявил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер. По его словам, Брюссель участвовал в обсуждении этого вопроса группой стран «Большой семёрки» и их позиции совпадают.

В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что бесплатно поставлять энергоресурсы в Европу никто не будет.