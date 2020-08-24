Белоруссия будет первым импортёром российской вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/58a599b6-e616-11ea-be57-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Белоруссия станет первой страной, куда будут поставлять российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом во время телефонного разговора 24 августа договорились президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.

Главы государств обсудили сотрудничество по борьбе с COVID-19. Александр Лукашенко заявил, что белорусские граждане примут участие в третьем этапе испытаний препарата, передаёт РИА Новости.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что вакцина от коронавируса в ближайшее время поступит в столицу.

Первая в мире российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом 11 августа. Уже выпущена первая партия препарата. Эта «прививка» является двухкомпонентной, а основой её являются аденовирусы. Чтобы доставить в организм генетическую информацию SARS-CoV-2, в вакцине применён носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа с промежутком в три недели иммунизируют людей. Вводить «Спутник V» будут внутримышечно.

В гражданский оборот препарат может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска, писал NEWS.ru.