Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается найти альтернативу российским поставкам газа и нефти, если не удастся решить вопрос их цены с Москвой.
По его словам, аналогичные споры были между Россией и Белоруссией, которые обернулись необходимостью строительства многомиллиардных проектов.
Я буду искать альтернативу, а её всё равно надо искать. И я это не скрываю, — отметил политик в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Как писал NEWS.ru, Лукашенко, говоря о товарообороте с Россией, заявил, что Москва каждый год «завинчивает гайки» в отношении Минска.
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