https://static.news.ru/photo/f1bb5280-2645-11ea-b2b3-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается найти альтернативу российским поставкам газа и нефти, если не удастся решить вопрос их цены с Москвой.

По его словам, аналогичные споры были между Россией и Белоруссией, которые обернулись необходимостью строительства многомиллиардных проектов.

Я буду искать альтернативу, а её всё равно надо искать. И я это не скрываю, — отметил политик в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Как писал NEWS.ru, Лукашенко, говоря о товарообороте с Россией, заявил, что Москва каждый год «завинчивает гайки» в отношении Минска.