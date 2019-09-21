https://static.news.ru/photo/4bdf000e-dc86-11e9-9d79-fa163e074e61_660.jpg Фото: belneftekhim.by

Белорусский госконцерн «Белнефтехим» возобновит практику еженедельного повышения цен на автомобильное топливо.

Как передаёт « Интерфакс» , представители концерна опасаются рисков потери финансовой устойчивости НПЗ в связи с очередным этапом налогового манёвра в нефтяной сфере России.

Также Белнефтехим мотивирует решение внешними рисками, ростом волатильности нефтяных котировок и ослаблением курса белорусской национальной валюты.

Госконцерн 20 раз повышал цены на топливо с начала 2019 года. Вплоть до июня Белнефтехим повышал цены на копейку за литр бензина каждую неделю, затем до начала сентября стоимость топлива оставалась неизменной. 22 сентября произойдёт очередное повышение на копейку. В 2018 году концерн повышал цены 27 раз.

Замглавы Белнефтехима Владимир Сизов ранее заявил, что Белоруссия ожидает новых компенсационных выплат от РФ за инцидент с попаданием загрязнённой хлоридами нефти в трубопровод «Дружба», сообщал News.ru.