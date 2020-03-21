https://static.news.ru/photo/375c2220-6c77-11ea-811c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/belavia.airlines

Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила, что с 23 марта по 10 апреля приостанавливает полёты в Калининград и Санкт-Петербург в связи с пандемией коронавируса.

В связи с решением Росавиации о временном ограничении на осуществление пассажирских авиаперевозок на территории РФ авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение полётов по следующим маршрутам: Санкт-Петербург и Калининград с 23 марта по 10 апреля, — говорится в сообщении перевозчика.

В компании отметили, что возврат средств, изменение даты вылета или переоформление маршрута можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.

Как ранее писал NEWS.ru, турецкий авиаперевозчик Turkrish Airlines приостанавливает полёты по всем направлениям с 27 марта, за исключением пяти городов. Полёты будут осуществляться в Москву, Вашингтон, Гонконг, Нью-Йорк и Аддис-Абебу.