Министерство финансов РФ внесло в правительство проект постановления, разрешающий проводить закупки у единственного поставщика до конца текущего года. Информация об этом размещена на сайте ведомства. Между тем экономисты опасаются за эффективность распределения денег по той простой причине, что в госаппарате, отвечающем за подобные решения, зачастую не хватает компетентных кадров. А это значит, что сговор нередко получается не коррупционный, а невольный. Да и малого бизнеса новые предложения Минфина вряд ли коснутся.

В соответствии с министерской инициативой, неконкурентные закупки будут разрешены, если будут соблюдаться такие условия:



— осуществление конкретной закупки или закупки у конкретного единственного поставщика, определённых протоколом заседания правительства РФ, протоколами координационных и совещательных органов при главе кабмина, планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях действия коронавирусной инфекции;

— закупки для федеральных государственных нужд у единственного поставщика, определённого поручением премьер-министра для исполнения решений Координационного совета при российском правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции;

— закупки у единственного поставщика за счёт средств правительственных резервных фондов, исполнительных органов власти субъектов, а также муниципальных образований.

Государство имеет право устанавливать любые устраивающие его правила расходования бюджетных и других государственных средств, если они социально оправданны и общественно полезны. В чрезвычайной ситуации главное быстро и точно реализовать принятые властью решения по локализации кризиса. Владимир Гамза председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике

Вот почему, полагает Владимир Гамза, предложения Минфина России об упрощении процедуры государственных закупок в целях реализации антикризисных мер «вполне разумны и оправданны».

Лишь очень хотелось бы, чтобы эти исключения не стали правилом после преодоления кризиса и не повлекли развитие коррупции. Понятно, что некоторой части бизнеса такие исключения из правил закупок пойдут на пользу, но, видимо, малый бизнес в целом вряд ли воспользуется этими возможностями, — сказал председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике.

Ещё в начале весны финансовое ведомство пошло на смягчение требований к госзакупкам, можно сказать, по коронавирусной причине. В своём письме Минфин писал, что заказчики имеют право производить закупку у единственного поставщика «вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера непреодолимой силы». В том же документе отмечалось, что распространение коронавирусной инфекции является обстоятельством непреодолимой силы.



Месяц назад Министерство финансов также предложило позволить менять цены и сроки государственных контрактов в той ситуации, когда стороны не способны выдержать сроки и условия исполнения договоров из-за эпидемии. Стоит отметить, что сразу после этой поправки объём бесконкурсных закупок едва ли не утроился.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Важная деталь (зачёркнуто)

Решение вывести часть закупок из-под конкурсной процедуры — оправданный шаг в условиях ограниченных сроков и адресности распределения средств, полагают опрошенные эксперты.

Наша национальная экономика замерла почти на два месяца, и с реализацией мер поддержки нет времени «на раскачку». В этом смысле, если деньги быстро поступят в пострадавшие секторы экономики, можно обеспечить импульс развития.

Это же касается и закупок для борьбы с коронавирусом — конкурсные процедуры замедлят наращивание необходимых медицинских ресурсов, о которых говорил президент Владимир Путин в своём недавнем послании.

Эти предложения нельзя рассматривать отдельно от контроля и ответственности за расходованием средств. Практика говорит о нехватке специалистов в госаппарате, которые предметно бы разбирались в вопросе. Иван Неволин доцент экономического факультета ГАУГН и ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН доцент экономического факультета ГАУГН и ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН

В этом смысле эффективность распределения денег вызывает тревогу, отмечает Неволин.

Экономист из ЦЭМИ РАН приводит наглядный пример согласования цен при закупке у так называемого «единственного поставщика».

Классическая схема обмана проста как три копейки. Производитель представляет на согласование смету, из которой контролёр должен вычеркнуть часть затрат. Именно вычеркнуть, чтобы продемонстрировать свою работу.

Но поскольку, чиновник слабо разбирается в технике, технологии производства, вычеркнуть можно... важную деталь.

Получается игра, при которой производитель (компетентный в своей области) включает в смету работы, которые должны быть вычеркнуты, а контролёр (некомпетентный) должен угадать, что вычеркнуть, чтобы проект не пострадал, — отметил Иван Неволин.

Таким образом, без всякого сговора в такой «игре» нет решения — проекты либо не реализуются, либо подменяются другими с худшими характеристиками.

Руки чешутся

В рамках проекта ОНФ «За честные закупки» за время его деятельности с сентября 2013 года были отменены госзакупки или устранены нарушения на 315 млрд рублей. Об этом рассказывал в интервью агентству «Интерфакс-Юг» депутат Госдумы и координатор этого проекта Антон Гетта.

На сегодня это 315 млрд рублей, которые благодаря нашему вниманию не удалось потратить неэффективно: некоторые закупки были отменены, в других устранили нарушения, — сказал Гетта.

По его словам, первой сферой, в которой были выявлены многочисленные сговоры на торгах, стала поставка продуктов питания. Больше всего антимонопольных дел (десятки) было возбуждено по этой теме. Всего по материалам проекта ФАС России возбудила 74 антимонопольных дела. Сумма штрафов участникам сговора превысила 408 млн рублей.