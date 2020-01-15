https://static.news.ru/photo/d0df6f0a-37a8-11ea-beda-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти будут оказывать россиянам с низкими доходами точечную финансовую поддержку вместо освобождения их от уплаты НДФЛ. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, такой подход будет наиболее справедливым, поскольку освобождение от налога соответствует принципу адресности.

Его поддержал глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Он считает, что целенаправленные субсидии более весомы и гораздо эффективнее в борьбе с бедностью, нежели отмена НДФЛ. Кудрин добавил, что налоговая льгота для лиц с низкими зарплатами имеет «очень косвенное» отношение к бедным гражданам, сообщает РБК.

Как писал NEWS.ru, инициатива освободить россиян, чей доход составляет менее двух МРОТ, от уплаты НДФЛ принадлежит депутатам от фракции ЛДПР. По мнению парламентариев, это повысит покупательскую способность граждан и послужит толчком для экономического роста.