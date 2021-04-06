Бедных в России будут определять иначе

https://static.news.ru/photo/b78ed324-979c-11eb-a7fe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство намерено пересмотреть критерии, по которым человека будут признавать бедным. Об этом сообщил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Новый метод будет учитывать обновлённый в 2021 году порядок определения прожиточного минимума, уточнил он, выступая с отчётом в Госдуме.

Этот порядок <...> вполне рациональный, чтобы определять уровень бедности. То, что он не коррелирует в каждый момент в реальном времени с потребительской корзиной, не является крупным недостатком, — заявил Кудрин.

По его словам, аудиторы Счётной палаты проанализировали меры, которые российские власти принимали для борьбы с бедностью. Учитывая обобщённые данные, ведомство сформировало собственные предложения, которые направило в правительство.

При определении бедности эксперты ориентировалась на величину доходов граждан ниже прожиточного минимума, добавил Кудрин.

Что касается тех критериев, которые сейчас рассматривает правительство, то в ведомстве, по его словам, их «пока ещё не видели».

Прожиточный минимум в текущем году установлен в размере 11 653 рубля на человека. Для трудоспособного населения он составляет 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, а для пенсионеров — 10 022 рубля.

Ранее Кудрин сообщил, что вдвое снизить уровень бедности в России удастся к 2030 году или даже раньше. Тем не менее, как выяснило ведомство, около 20% бедных семей с 2014 по 2020 год не получили ни одной социальной выплаты. Опираясь на данные аудиторов, зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов проинформировал, что для достижения поставленной задачи властям потребуется около 800 млрд рублей.

В свою очередь эксперты Всемирного банка заявили, что по итогам 2021 года уровень бедности в России снизится по сравнению с прошлым годом, но не будет превышать допандемические показатели вплоть до 2022 года, писал NEWS.ru.