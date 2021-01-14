Баржа «Фортуна» встала на якорь около немецкого порта Росток

https://static.news.ru/photo/a2def778-56c0-11eb-b74d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Российская баржа «Фортуна», которой предстоит заниматься укладкой газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании, встала на якорной стоянке порта Росток.

Об этом говорят данные портала отслеживания судов Marinetraffic. Днём 14 января баржа покинула другой немецкий порт — Висмар, где находилась две недели после укладки короткого участка газопровода в водах Германии.

«Фортуна» 15 января должна начать работу в исключительной экономической зоне Дании вместе с «Мурманом» и судном снабжения «Балтийский исследователь». Последнее судно уже прибыло на место строительства «Северного потока — 2» из немецкого порта Мукран.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания — оператор газопровода «Северный поток — 2» планирует закончить строительство проекта в июне 2021 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg, журналисты которого получили в распоряжение график работ. Согласно ему, баржа «Фортуна» достроит располагающуюся в Дании часть к последней неделе мая. После этого она перейдёт к работам на немецкой территории, которые будут завершены в июне.